Trumpia est un fournisseur de logiciels de marketing et de messagerie multicanal en ligne, proposant des outils de marketing mobile, de marketing par e-mail, de diffusion vocale, de messagerie instantanée et de marketing sur les réseaux sociaux pour les entreprises, les organisations à but non lucratif et divers types d'organisations membres. Trumpia a été classé 46e. dans les sociétés de logiciels, 33e dans la région métropolitaine de Los Angeles, 80e parmi les 100 meilleures entreprises californiennes et 515e au classement général de la liste Inc. 5000 des entreprises à la croissance la plus rapide en 2012. En 2011, Website Magazine a nommé Trumpia dans le top 3 des sociétés de logiciels. "Top 50 des acteurs des services mobiles." Trumpia.com a son siège social à Anaheim, en Californie, et est détenu et exploité par DoCircle, Inc., une société basée en Californie.

Site Web : trumpia.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Trumpia. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.