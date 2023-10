ActiveCampaign est une plate-forme logicielle cloud destinée aux petites et moyennes entreprises et est basée à Chicago, dans l'Illinois. La société propose un logiciel d'automatisation de l'expérience client (CXA), qui combine les catégories de marketing par e-mail, d'automatisation du marketing, d'automatisation des ventes et de CRM.

Site Web : activecampaign.com

