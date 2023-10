NetSuite Inc. était une société américaine de cloud computing fondée en 1998 dont le siège social est à San Mateo, en Californie, qui fournissait des logiciels et des services pour gérer les finances, les opérations et les relations clients des entreprises. Ses logiciels et services ont été adaptés aux petites, moyennes et grandes entreprises avec des modules pour ERP, CRM, PSA et e-commerce. Oracle Corporation a acquis NetSuite pour environ 9,3 milliards de dollars américains en novembre 2016. La nouvelle unité commerciale Oracle Netsuite est gérée par le vice-président exécutif Evan Goldberg en tant qu'ERP cloud d'Oracle pour les petites et moyennes entreprises.

Site Web : system.netsuite.com

