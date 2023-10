RingCentral, Inc. est un fournisseur américain coté en bourse de solutions de communication et de collaboration basées sur le cloud pour les entreprises. Le PDG de RingCentral, Vlad Shmunis, et le CTO, Vlad Vendrow, ont fondé la société en 1999. Parmi les investisseurs de RingCentral figuraient Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla Ventures, Rob Theis, Scale Venture Partners, Bobby Yerramilli-Rao, Hermes Growth Partners et DAG Ventures. Elle a finalisé son introduction en bourse en 2013.

Site Web : ringcentral.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à RingCentral. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.