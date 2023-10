Odoo est un logiciel de gestion d'entreprise comprenant le CRM, le commerce électronique, la facturation, la comptabilité, la fabrication, l'entrepôt, la gestion de projet et la gestion des stocks. La version communautaire est un logiciel libre, sous licence GNU LGPLv3. Il existe également une version propriétaire « Enterprise », dotée de fonctionnalités et de services supplémentaires. Le code source du framework et des modules ERP de base est conservé par Odoo S.A., basé en Belgique.

Site Web : accounts.odoo.com

