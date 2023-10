PagerDuty est une société américaine de cloud computing spécialisée dans une plateforme SaaS de réponse aux incidents pour les services informatiques. En 2018, l'entreprise a levé plus de 170 millions de dollars en capital-risque. Elle a été reconnue par Forbes dans son classement « Cloud 100 » ainsi que dans la liste USA Today des meilleures petites et moyennes entreprises en matière de diversité en 2018. PagerDuty a son siège social à San Francisco et possède des opérations à Toronto, Atlanta, au Royaume-Uni, et l'Australie. Sa plateforme est conçue pour alerter les clients des perturbations et des pannes grâce à l'apprentissage automatique et à l'automatisation. Le logiciel fonctionne comme un service autonome ou peut être intégré aux systèmes informatiques existants. Les clients notables incluent GE, Vodafone, Box.com, Clover Network et American Eagle Outfitters.

Site Web : pagerduty.com

