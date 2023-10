Forbes est un magazine économique américain. Publié huit fois par an, il présente des articles originaux sur des sujets liés à la finance, à l'industrie, à l'investissement et au marketing. Forbes rend également compte de sujets connexes tels que la technologie, les communications, la science, la politique et le droit. Son siège social est situé à Jersey City, dans le New Jersey. Les principaux concurrents dans la catégorie des magazines économiques nationaux sont Fortune et Bloomberg Businessweek. Forbes possède une édition internationale en Asie ainsi que des éditions produites sous licence dans 27 pays et régions du monde. Le magazine est bien connu pour ses listes et classements, notamment ceux des Américains les plus riches (Forbes 400), des célébrités américaines les plus riches, des plus grandes entreprises du monde (Forbes Global 2000), des 30 Under 30, des 100 femmes les plus influentes du monde, et Les milliardaires du monde. La devise du magazine Forbes est « Changer le monde ». Son président et rédacteur en chef est Steve Forbes et son PDG est Mike Federle. En 2014, il a été vendu à un groupe d'investissement basé à Hong Kong, Integrated Whale Media Investments.

Site Web : forbes.com

