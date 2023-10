Cosmopolitan est un magazine mensuel américain de mode et de divertissement destiné aux femmes, publié pour la première fois à New York en mars 1886. Il s'intitulait auparavant The Cosmopolitan. Le magazine Cosmopolitan est l'un des magazines les plus vendus et s'adresse principalement à un public féminin. Jessica Pels est la rédactrice en chef du magazine Cosmopolitan. Le magazine a été publié pour la première fois en mars 1886 aux États-Unis en tant que magazine familial ; il fut ensuite transformé en magazine littéraire et, depuis 1965, en magazine féminin. Le magazine Cosmopolitan est souvent appelé « Cosmo », son contenu depuis 2011 comprend des articles sur les relations, le sexe, la santé, les carrières, le développement personnel, les célébrités, la mode, les horoscopes et la beauté. Il est publié par Hearst Corporation, basé à New York, et compte 64 éditions internationales, dont l'Arménie, l'Australie, la Croatie, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Amérique latine, la Malaisie, le Moyen-Orient, les Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Il est imprimé en 35 langues différentes et distribué dans plus de 110 pays. Les magazines de mode Cosmopolitan sont situés dans la Hearst Tower, 300 West 57th Street ou 959 Eighth Avenue, près de Columbus Circle, Midtown Manhattan, quartier de Manhattan à New York et les magazines de marché sont situés au 32 Avenue of the Americas, 32 Sixth Avenue, quartier Tribeca de Manhattan à New York.

Site Web : cosmopolitan.com

