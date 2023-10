NewsBlur est une société de logiciels américaine basée à New York et à San Francisco. Il gère un service de lecture d'actualités RSS en ligne accessible à la fois en ligne et via une application mobile open source gratuite pour une lecture hors ligne. De plus, le logiciel qui alimente NewsBlur est disponible et publié dans une application open source, sous licence MIT. L'accès limité au service est gratuit pour un maximum de 64 sites ; un accès illimité est disponible moyennant un abonnement annuel. L'entreprise a été fondée en 2009 par Samuel Clay. En mars 2013, suite à l'annonce par Google de la fermeture de son populaire service de lecture d'actualités Google Reader, la base d'abonnés de NewsBlur est immédiatement passée d'environ 1 500 utilisateurs à plus de 60 000.

Site Web : newsblur.com

