Le prochain Web TNW est un site Web et une série annuelle de conférences axées sur les nouvelles technologies et les start-ups en Europe. La société Next Web a été créée en 2006 par les cofondateurs Boris Veldhuijzen van Zanten et Patrick de Laive à Amsterdam, aux Pays-Bas, et un site Web d'actualités technologiques du même nom a été lancé en 2009.

Site Web : thenextweb.com

