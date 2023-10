Chartbeat est une entreprise technologique qui fournit des données et des analyses aux éditeurs mondiaux. La société a été créée en 2009 et son siège social est à New York, aux États-Unis. La société de logiciels en tant que service (SaaS) intègre du code dans les sites Web des éditeurs, des sociétés de médias et des agences de presse pour suivre les utilisateurs afin de monétiser les mesures d'engagement et de fidélité du public afin qu'ils puissent prendre des décisions concernant le contenu à publier et à promouvoir sur leurs sites Web. . En août 2010, la société a été séparée de Betaworks en tant qu'entité distincte. Chartbeat a été à la fois salué et critiqué comme alternative à Google Analytics pour les données en temps réel.

Site Web : chartbeat.com

