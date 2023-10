Bitly est un service de raccourcissement d'URL et une plateforme de gestion de liens. La société Bitly, Inc. a été créée en 2008. Elle est une société privée basée à New York. Bitly raccourcit 600 millions de liens par mois, pour une utilisation dans les réseaux sociaux, les SMS et les e-mails. Bitly gagne de l'argent en facturant l'accès aux données globales créées grâce à l'utilisation par de nombreuses personnes des URL raccourcies. En 2017, Spectrum Equity a acquis une participation majoritaire dans Bitly pour 64 millions de dollars. En août 2018, Bitly avait raccourci plus de 37,5 milliards d'URL.

Site Web : bitly.com

