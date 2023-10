Hootsuite est une plateforme de gestion de réseaux sociaux créée par Ryan Holmes en 2008. L'interface utilisateur du système prend la forme d'un tableau de bord et prend en charge les intégrations de réseaux sociaux pour Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Basée à Vancouver, Hootsuite compte près de 1 000 employés répartis sur 13 sites, dont Toronto, Bucarest et Mexico. L'entreprise compte plus de 16 millions d'utilisateurs dans plus de 175 pays.

Site Web : hootsuite.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hootsuite. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.