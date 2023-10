Outbrain est une plate-forme de publicité Web qui affiche des boîtes de liens vers des pages de sites Web. Il affiche des liens vers les pages des sites en plus des contenus sponsorisés, générant des revenus grâce à ces derniers. Le contenu des Chumbox Outbrain est largement considéré comme étant de mauvaise qualité et un piège à clics, mais Outbrain et d'autres éditeurs de Chumbox ont également été félicités pour avoir fourni une source vitale de revenus aux éditeurs.

Site Web : my.outbrain.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Outbrain. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.