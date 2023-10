Grammarly est une société technologique multinationale américaine qui développe le logiciel éponyme, un outil d'écriture numérique en anglais utilisant l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel. Grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, le produit de Grammarly offre des services de vérification grammaticale, de vérification orthographique et de détection de plagiat, ainsi que des suggestions sur la clarté, la concision, le vocabulaire, le style de présentation et le ton de l'écriture. Le logiciel a été lancé pour la première fois en juillet 2009 à Kiev, en Ukraine. . Grammarly a son siège à San Francisco et possède des bureaux à Kiev, New York et Vancouver.

Site Web : grammarly.com

