Sumo Logic, Inc. est une société d'analyse de données machine basée sur le cloud et axée sur les cas d'utilisation de la sécurité, des opérations et de la BI. Il fournit des services de gestion des journaux et d'analyse qui exploitent le Big Data généré par la machine pour fournir des informations informatiques en temps réel. Basée à Redwood City, en Californie, Sumo Logic a été fondée en avril 2010 par les vétérans d'ArcSight Kumar Saurabh et Christian Beedgen, et a reçu un financement d'Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , l'investisseur providentiel Shlomo Kramer, Battery Ventures, Tiger Global Management et Franklin Templeton. En mai 2019, la société avait collecté un financement de capital-risque totalisant 345 millions de dollars. Le 17 septembre 2020, Sumo Logic a fait ses débuts à la bourse NASDAQ lors de son introduction en bourse en tant que société publique.

Site Web : sumologic.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sumo Logic. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.