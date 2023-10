Lucidchart est une plate-forme propriétaire basée sur le Web qui permet aux utilisateurs de collaborer pour dessiner, réviser et partager des graphiques et des diagrammes. Lucidchart fonctionne sur les navigateurs prenant en charge HTML5. Cela signifie qu'il ne nécessite pas de mises à jour d'un logiciel tiers comme Adobe Flash. En 2010, Lucidchart a annoncé son intégration à Google Apps Marketplace. En 2011, Lucidchart a levé 1 million de dollars en « financement providentiel » en 2011. Le 17 octobre 2018, Lucidchart a annoncé avoir levé 72 millions de dollars supplémentaires auprès de Meritech Capital et ICONIQ Capital. .

