Twitch est un service de streaming vidéo en direct exploité par Twitch Interactive, une filiale d'Amazon. Lancé en juin 2011 en tant que spin-off de la plateforme de streaming généraliste Justin.tv, le site se concentre principalement sur le streaming de jeux vidéo en direct, incluant les retransmissions de compétitions d'esport, en plus des diffusions musicales, des contenus créatifs, et plus récemment, " dans la vraie vie". Le contenu du site peut être visionné soit en direct, soit par vidéo à la demande. La popularité de Twitch a éclipsé celle de son homologue généraliste. En octobre 2013, le site Web comptait 45 millions de visiteurs uniques et, en février 2014, il était considéré comme la quatrième source de trafic Internet de pointe aux États-Unis. Dans le même temps, la société mère de Justin.tv a été rebaptisée Twitch Interactive pour représenter le changement d'orientation : Justin.tv a été fermé en août 2014. Ce mois-là, le service a été acquis par Amazon pour 970 millions de dollars américains, qui ont ensuite été acquis. a conduit à l'introduction de synergies avec le service d'abonnement de l'entreprise Amazon Prime. Twitch a ensuite acquis Curse, un opérateur de communautés de jeux vidéo en ligne et a introduit des moyens d'acheter des jeux via des liens sur les flux ainsi qu'un programme permettant aux streamers de recevoir des commissions sur les ventes des jeux auxquels ils jouent. En 2015, Twitch comptait plus de 1,5 million de diffuseurs et 100 millions de téléspectateurs par mois. En 2017, Twitch restait le premier service de streaming vidéo en direct pour les jeux vidéo aux États-Unis et avait un avantage sur YouTube Gaming. En mai 2018, il comptait 2,2 millions de diffuseurs par mois et 15 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, avec environ un million d'utilisateurs simultanés en moyenne. En mai 2018, Twitch comptait plus de 27 000 chaînes partenaires.

