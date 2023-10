Vimeo est une plateforme d'hébergement, de partage et de services de vidéos dont le siège est à New York. Vimeo fonctionne sans publicité et génère des revenus en proposant des plans d'abonnement aux producteurs de contenu vidéo et en proposant des logiciels en tant que service (SaaS) avec des outils de création, d'édition et de diffusion vidéo, des solutions logicielles d'entreprise, ainsi que des moyens de des professionnels de la vidéo pour se connecter avec des clients et d’autres professionnels. Vimeo se concentre sur la diffusion de vidéos haute définition sur une gamme d'appareils. Le site a été initialement créé par Jake Lodwick et Zach Klein en 2004 en tant que spin-off de CollegeHumor pour partager des vidéos humoristiques entre collègues, bien qu'il ait été mis de côté pour soutenir la popularité croissante de CollegeHumor. IAC a acquis CollegeHumor et Vimeo en 2006, et après que Google ait acquis YouTube pour plus de 1,65 milliard de dollars américains, IAC a consacré davantage d'efforts à Vimeo pour concurrencer YouTube, en se concentrant sur la fourniture de contenu organisé et de vidéos haute définition pour se distinguer des autres sites de partage de vidéos. Lodwick et Klein ont finalement quitté l'entreprise en 2009, et IAC a mis en place une structure plus axée sur l'entreprise pour développer les services de Vimeo, l'actuel PDG Anjali Sud étant en poste depuis juillet 2017.

Site Web : vimeo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Vimeo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.