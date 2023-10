AOL (stylisé sous le nom d'Aol., anciennement une société connue sous le nom d'AOL Inc. et initialement connue sous le nom d'America Online) est un portail Web américain et un fournisseur de services en ligne basé à New York. C'est une marque commercialisée par Verizon Media. Le service retrace son histoire à un service en ligne connu sous le nom de PlayNET. PlayNET a concédé sous licence son logiciel à Quantum Link (Q-Link), qui a été mis en ligne en novembre 1985. Un nouveau client IBM PC a été lancé en 1988, finalement renommé America Online en 1989. AOL est devenu le plus grand service en ligne, remplaçant des acteurs établis comme CompuServe et La Source. En 1995, AOL comptait environ trois millions d'utilisateurs actifs. AOL était l'un des premiers pionniers d'Internet au milieu des années 1990 et la marque la plus reconnue sur le Web aux États-Unis. À l'origine, elle fournissait un service d'accès commuté à des millions d'Américains, ainsi qu'un portail Web, une messagerie électronique, une messagerie instantanée et plus tard un navigateur Web après l'achat de Netscape. En 2001, au sommet de sa popularité, elle a racheté le conglomérat médiatique Time Warner dans le cadre de la plus grande fusion de l’histoire des États-Unis. AOL a rapidement décliné par la suite, en partie à cause du déclin de l'accès commuté et de l'essor du haut débit. AOL a finalement été séparé de Time Warner en 2009, Tim Armstrong étant nommé nouveau PDG. Sous sa direction, l'entreprise a investi dans les marques médiatiques et les technologies publicitaires. Le 23 juin 2015, AOL a été rachetée par Verizon Communications pour 4,4 milliards de dollars.

Site Web : aol.com

