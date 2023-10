Yahoo! Finance est une propriété multimédia qui fait partie du réseau Yahoo!. Il fournit des actualités financières, des données et des commentaires, notamment des cotations boursières, des communiqués de presse, des rapports financiers et du contenu original. Il propose également des outils en ligne pour la gestion des finances personnelles. En plus de publier du contenu partenaire provenant d'un large éventail d'autres sites Web, il publie des histoires originales rédigées par son équipe de journalistes. Depuis juin 2017, Yahoo Finance fait partie de Verizon Media, la division média de Verizon Communications. Il s'agit du plus grand site Web d'informations économiques aux États-Unis en termes de trafic mensuel.

Site Web : finance.yahoo.com

