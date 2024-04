Anewstip est une plateforme de relations publiques unique qui aide les entrepreneurs, les professionnels des relations publiques et les spécialistes du marketing à rechercher des contacts médias pertinents (journalistes, rédacteurs, blogueurs, influenceurs, etc.), à créer des listes de médias, à envoyer des présentations personnalisées ou des communiqués de presse en masse, et à surveiller en ligne et mentionne Twitter. 1) e-mails et numéros de téléphone d'un million de journalistes, rédacteurs, blogueurs et médias. 2) rechercher des contacts médias pertinents en fonction de leurs tweets. 3) rechercher des contacts médias pertinents en fonction de leurs articles. 4) créer des listes de médias. 5) envoyez des pitchs personnalisés et des communiqués de presse en masse, et suivez les ouvertures et les clics. Inscrivez-vous pour un essai gratuit ici : https://anewstip.com/

Catégories :

Site Web : anewstip.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Anewstip. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.