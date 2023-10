Cision Ltd. est une société de logiciels et de services de relations publiques et de médias gagnés. La société est constituée aux îles Caïmans et son siège social est à Chicago, dans l'Illinois ; avec des clients du monde entier. La société est devenue publique via une fusion inversée en juin 2017. En plus de sa suite de logiciels en tant que service (SaaS) de relations publiques basée sur le Web et de médias acquis Cision Communications Cloud, la société possède des services de publicité et de médias en ligne PRNewswire, PRWeb, Bulletin Intelligence, L'Argus de la presse, Help a Reporter Out (HARO), CEDROM-SNI, Prime Research et Canada Newswire. La société opère aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. Abel Clark est PDG de la société et Mark Anderson de GTCR en est le président.

