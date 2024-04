Qu’est-ce que Wizikey ? Wizikey est un logiciel de veille média et de relations publiques. Il aide les entreprises à surveiller les médias sur différents médias ainsi que les tendances, ainsi qu'à obtenir des informations sur la veille concurrentielle et la distribution de communiqués de presse à travers le monde. Il aide également les professionnels des relations publiques à trouver le bon groupe de journalistes, à envoyer des présentations sur mesure, à recueillir et à évaluer la couverture médiatique et les informations. Des géants comme HUL, eBay, UserTesting, OYO et plus de 1 000 utilisateurs dans le monde lui font confiance pour créer de meilleures marques. Wizikey vous permet d'accéder à des informations sur l'actualité, à la surveillance des médias, à la recherche de concurrents et à la distribution de communiqués de presse à partir d'une seule plateforme. En permettant aux décideurs en matière de relations publiques d'obtenir des informations exploitables, les mesures de Wizikey constituent une nouvelle référence sur la manière dont les relations publiques doivent être mesurées pour générer un impact commercial. Wizikey aide les spécialistes du marketing et les professionnels des relations publiques dans les activités suivantes : Tendances et informations sur l'actualité 1. Mesurez les informations en temps réel sur votre marque ainsi que sur vos concurrents 2. Dernières informations du secteur sur les thèmes tendances des médias gagnés 3. Prenez des mesures plus rapides avec des mises à jour en temps réel sur Tableau de bord Insights Surveillance des médias 1. Tableau de bord en temps réel pour surveiller l'actualité dans différents pays afin de rester au top de votre marque Étude de marché 1. Mener des recherches sur les concurrents dans de nouvelles zones géographiques 2. Étudier les récits de marque des concurrents Base de données des médias internationaux 1. Base de données de journalistes vérifiée et précise dans plusieurs zones géographiques 2. Moteur d'IA pour identifier les journalistes pertinents Gestion de la réputation 1. Piloter la stratégie de relations publiques, gérer les relations avec les médias, envoyer des communiqués de presse aux journalistes concernés et mesurer les efforts de relations publiques de manière transparente 2. Gérer l'ensemble des relations avec les médias via un seul logiciel En quoi Wizikey est-il différent de ses pairs ? Wizikey est un logiciel simple, facile à installer et ne nécessitant aucun code qui peut aider les entreprises à configurer leur moteur de surveillance des médias et d'engagement des journalistes en quelques minutes. Prenez des mesures rapides sur la réputation médiatique de votre marque grâce aux informations du tableau de bord produit. Les analyses et informations média de Wizikey sont très faciles à comprendre pour aider les décideurs à prendre des décisions éclairées. Notre base de données mondiale sur les médias est soumise à un processus en 7 étapes pour garantir l'authenticité des journalistes avec des détails précis. Les entreprises peuvent contacter des journalistes dans plusieurs zones géographiques comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Singapour, l'Inde, l'Australie, les Émirats arabes unis et bien d'autres en quelques minutes.

wizikey.com

