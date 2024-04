Logiciel d'analyse des relations publiques - Applications les plus populaires

Services de calendrier et de planification

Un logiciel d'analyse de relations publiques (RP) permet aux entreprises d'évaluer l'efficacité de leurs initiatives de relations publiques. Il fournit des informations précieuses sur les activités de relations publiques qui génèrent du trafic et de l'engagement, en distinguant les stratégies efficaces de celles qui ont moins d'impact. Ces informations permettent aux équipes de relations publiques d'évaluer la portée de leurs actions et de prendre des décisions éclairées pour les futures campagnes. De tels outils permettent aux agences de relations publiques de démontrer leur valeur aux clients et permettent aux professionnels de la communication internes d'analyser leurs campagnes. Généralement intégré à d'autres logiciels de relations publiques tels que la distribution de communiqués de presse, le ciblage des médias et les outils de surveillance, les logiciels d'analyse des relations publiques améliorent l'efficacité des efforts de relations publiques.