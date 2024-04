Propel PRM réinvente les médias gagnés avec sa technologie de gestion des relations publiques. La plateforme PRM permet aux professionnels du marketing et de la communication de découvrir les bons médias auxquels présenter leurs histoires, de gérer les relations et les campagnes avec les médias, de surveiller la couverture médiatique et la part de voix de leur marque et de mesurer facilement l'impact commercial des efforts médiatiques gagnés. Propel compte plus de 150 clients, dont Real Chemistry, Textron, Insurify et d'autres grandes marques et agences. Lancé en 2019, Propel a son siège à Tel Aviv et dispose d'équipes basées à New York, Londres et Miami. Propel a levé à ce jour 6 millions de dollars en capital-risque et constitue la technologie de relations publiques qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Pour plus d’informations, visitez www.propelmypr.com.

Catégories :

Site Web : propelmypr.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Propel PRM. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.