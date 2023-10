Grubhub Inc. est une plateforme américaine de commande et de livraison de plats préparés en ligne et mobile qui relie les convives aux restaurants locaux. La société est basée à Chicago, dans l'Illinois, et a été fondée en 2004. En 2019, la société comptait 19,9 millions d'utilisateurs actifs et 115 000 restaurants associés dans 3 200 villes et dans les 50 États des États-Unis. Grubhub Seamless est devenu public en avril 2014 et est coté à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « GRUB ». Le 9 juin 2020, Just Eat Takeaway, un service européen de livraison de nourriture, a annoncé un accord pour acheter Grubhub pour 7,3 milliards de dollars en stock.

Site Web : grubhub.com

