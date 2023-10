Yahoo! () est un fournisseur de services Web américain dont le siège est à Sunnyvale, en Californie, et qui appartient à Verizon Media. Le Yahoo! La société a été fondée par Jerry Yang et David Filo en janvier 1994 et constituée le 2 mars 1995. Yahoo a été l'un des pionniers du début de l'ère Internet dans les années 1990. Elle fournit ou a fourni un portail Web, un moteur de recherche Yahoo! Recherche et services associés, notamment Yahoo! Annuaire, Yahoo! Yahoo mail! Actualités, Yahoo! Finances, Yahoo! Groupes, Yahoo! Réponses, publicité, cartographie en ligne, partage de vidéos, sports fantastiques et son site Web de médias sociaux. À son apogée, c’était l’un des sites les plus populaires des États-Unis. Selon les fournisseurs tiers d'analyse Web Alexa et SimilarWeb, Yahoo était le site Web d'information et de médias le plus lu – avec plus de 7 milliards de vues par mois – et se classait au sixième rang des sites Web les plus visités au monde en 2016. Autrefois l'un des plus grands sites Web Internet. sociétés, Yahoo a lentement décliné à partir de la fin des années 2000 et, en 2017, Verizon Communications a acquis la plupart des activités Internet de Yahoo pour 4,48 milliards de dollars, à l'exclusion de ses participations dans Alibaba Group et Yahoo! Japon, qui ont été transférés à Altaba, la société qui a succédé à Yahoo. Malgré leur déclin, les sites Web de domaines Yahoo restent parmi les plus populaires, se classant au 10e rang mondial selon le classement Alexa d'octobre 2019.

Site Web : yahoo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yahoo.com. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.