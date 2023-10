Rakuten TV est un service de streaming de vidéo à la demande (VOD), proposant des films et des séries télévisées en abonnement, en location et à l'achat. Il appartient à la société japonaise Rakuten. Le catalogue de Rakuten TV comprend du contenu provenant de studios du monde entier, notamment Warner Bros., Disney et Sony Pictures, des distributeurs locaux et des labels indépendants, étant le service le plus petit et le moins connu parmi ses concurrents.

Site Web : rakuten.tv

