Funimation Global Group, LLC est une société de divertissement américaine spécialisée dans le doublage et la distribution de médias d'Asie de l'Est, notamment d'anime japonais. L'entreprise a été fondée par le général Fukunaga et son épouse Cindy, avec le financement de Daniel Cocanougher et de sa famille, qui sont devenus investisseurs dans l'entreprise. Basé à Flower Mound, au Texas, Funimation est l'un des principaux distributeurs d'anime et d'autres propriétés de divertissement étrangères en Amérique du Nord. Il a sous licence des séries populaires, telles que Dragon Ball, One Piece, Yu Yu Hakusho, My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tail, Black Clover, Fruits Basket, Assassination Classroom, Cowboy Bebop, Tokyo Ghoul et Code Geass, entre autres. . Funimation a été acquise par Navarre Corporation le 11 mai 2005 ; en avril 2011, Navarre a vendu Funimation à un groupe d'investisseurs dont Fukunaga pour 24 millions de dollars. De 2017 à 2019, Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Television) détenait une participation de 95 % dans l'entreprise, et depuis 2019, Sony Group Corporation dirige l'entreprise à travers une coentreprise entre deux de ses unités : Sony Pictures Entertainment (via Sony Pictures Télévision) et Sony Music Entertainment Japan (via Aniplex).

Site Web : funimation.com

