Crunchyroll, Inc. est un distributeur, éditeur et société de licence américaine spécialisée dans le streaming d'anime, de manga et de dorama. Fondé en 2006 par un groupe de diplômés de l'Université de Californie à Berkeley, le canal de distribution et le programme de partenariat de Crunchyroll fournissent du contenu à 70 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde. Crunchyroll est une filiale d'Otter Media, qui est une filiale de WarnerMedia d'AT&T. Crunchyroll possède des bureaux à San Francisco, Los Angeles, Chișinău et Tokyo et est membre de l'Association des animations japonaises (AJA). "Crunchyroll-Hime", également connu sous le nom de "Hime", est la mascotte officielle de Crunchyroll. Crunchyroll propose aux utilisateurs plus de 1 000 émissions d'anime, plus de 200 drames d'Asie de l'Est et 50 titres de mangas sous le nom de Crunchyroll Manga, bien que tous les programmes ne soient pas disponibles dans le monde entier. en raison de restrictions de licence. Crunchyroll a dépassé le million d'abonnés payants en février 2017 et compte plus de 3 millions d'abonnés payants en 2020. Crunchyroll sélectionne également certains titres d'anime à diffuser en vidéo personnelle via ses partenaires de distribution (Funimation, Sentai Filmworks et Viz Media en Amérique du Nord, Anime Limité au Royaume-Uni).

Site Web : crunchyroll.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Crunchyroll. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.