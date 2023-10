Disney+ Hotstar est la plus grande plateforme de streaming premium d'Inde, avec plus de 100 000 heures de séries dramatiques et de films en 17 langues et une couverture de tous les événements sportifs mondiaux majeurs.

Site Web : hotstar.com

