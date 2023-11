Lexus est la division véhicules de luxe du constructeur automobile japonais Toyota. La marque Lexus est commercialisée dans plus de 90 pays et territoires à travers le monde et est la marque de voitures haut de gamme la plus vendue au Japon. Elle s'est classée parmi les 10 plus grandes marques japonaises mondiales en termes de valeur marchande. Lexus a son siège à Nagoya, au Japon.

Site Web : lexus.com

