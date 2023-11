Toyota Motor Corporation est un constructeur automobile multinational japonais dont le siège est à Toyota City, Aichi, au Japon. Elle a été fondée par Kiichiro Toyoda et constituée le 28 août 1937. Toyota est l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, produisant environ 10 millions de véhicules par an.

Site Web : toyota.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Toyota. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.