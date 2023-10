Adidas AG est une société multinationale allemande, fondée et basée à Herzogenaurach, en Allemagne, qui conçoit et fabrique des chaussures, des vêtements et des accessoires. C’est le plus grand fabricant de vêtements de sport en Europe et le deuxième au monde, après Nike.

Site Web : adidas.com

