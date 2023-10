Les soldes d'hiver commencent maintenant ! Nos vêtements d'extérieur sont testés dans le nord-ouest du Pacifique. Achetez des vestes, des chemises, des shorts, des chaussures et plus encore. La Columbia Sportswear Company est une société américaine qui fabrique et distribue des vêtements d'extérieur, des vêtements de sport et des chaussures, ainsi que des couvre-chefs, du matériel de camping, des vêtements de ski et des accessoires pour vêtements d'extérieur. Elle a été fondée en 1938 par Paul Lamfrom, le père de Gert Boyle.

Site Web : columbia.com

