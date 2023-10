Découvrez les looks classiques pour hommes HUGO BOSS avec des designs élégants et des matériaux de haute qualité. Sécurisez-les et bien plus encore dès maintenant dans la boutique en ligne officielle ! Hugo Boss AG, souvent appelé BOSS, est une maison de mode de luxe dont le siège est à Metzingen, dans le Bade-Wurtemberg, en Allemagne. L'entreprise vend des vêtements, des accessoires, des chaussures et des parfums. Hugo Boss est l'une des plus grandes entreprises allemandes de confection, avec un chiffre d'affaires mondial de 2,9 milliards d'euros en 2019. Son action fait partie du MDAX.

Site Web : hugoboss.com

