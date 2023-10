Achetez en ligne les meilleures collections Fendi pour femmes, hommes et enfants : looks de défilés de mode, sacs, accessoires, bijoux et bien plus encore. Fabriqué en Italie. Fendi est une maison de couture de luxe italienne produisant de la fourrure, du prêt-à-porter, de la maroquinerie, des chaussures, des parfums, des lunettes, des montres et des accessoires. Fondée à Rome en 1925, Fendi est connue pour ses fourrures, ses accessoires en fourrure et sa maroquinerie. Depuis 2001, Fendi fait partie de la division « Mode & Maroquinerie » du groupe français LVMH. Son siège est à Rome, au Palazzo della Civiltà Italiana.

