Deutsche Bank AG (prononciation allemande : [ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk ʔaːˈɡeː] (écouter)) est une banque d'investissement multinationale allemande et une société de services financiers dont le siège est à Francfort, en Allemagne, et doublement cotée à la Bourse de Francfort et à la Bourse de New York. Le réseau de la banque s'étend sur 58 pays avec une forte présence en Europe, en Amérique et en Asie. En 2017-2018, Deutsche Bank était la 21e plus grande banque au monde en termes d'actifs totaux. En tant que plus grande institution bancaire allemande, elle fait partie de l'indice boursier DAX. Elle est considérée comme une banque d’importance systémique par le Conseil de stabilité financière. La société est une banque universelle composée de quatre grandes divisions : Banque d'investissement, Banque d'entreprise, Banque privée et Gestion d'actifs (DWS). Ses opérations de banque d'investissement génèrent souvent un flux de transactions important.

Site Web : db.com

