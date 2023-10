La Bank of New York Mellon Corporation, communément appelée BNY Mellon, est une société holding américaine de services bancaires d'investissement dont le siège est à New York. BNY Mellon est née de la fusion de la Bank of New York et de la Mellon Financial Corporation en 2007. Il s'agit de la plus grande banque dépositaire et société de services d'actifs au monde, avec 2 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 41 700 milliards de dollars d'actifs en conservation à la date de clôture. deuxième trimestre 2021. Elle est considérée comme une banque d’importance systémique par le Conseil de stabilité financière. BNY Mellon est constituée dans le Delaware. Par l'intermédiaire de son prédécesseur la Bank of New York, elle est l'une des trois plus anciennes sociétés bancaires des États-Unis et l'une des plus anciennes banques du monde, ayant été créée en juin 1784 par un groupe comprenant des Américains. Pères fondateurs Alexander Hamilton et Aaron Burr. La T. Mellon and Sons Bank a été fondée à Pittsburgh en 1869 par Thomas Mellon et ses fils Richard et Andrew. Andrew W. Mellon devint plus tard secrétaire au Trésor.

Site Web : bnymellon.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BNY Mellon. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.