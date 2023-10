Barclays plc () est une banque universelle multinationale britannique dont le siège est à Londres, en Angleterre. Barclays opère en deux divisions, Barclays UK et Barclays International, soutenues par une société de services, Barclays Execution Services. Barclays trouve ses origines dans l'entreprise bancaire d'orfèvrerie établie dans la City de Londres en 1690. James Barclay est devenu associé dans l'entreprise en 1736. En 1896, plusieurs banques de Londres et des provinces anglaises, dont Goslings Bank, Backhouse's Bank et Gurney's Bank, se sont unies pour former une banque par actions sous le nom de Barclays and Co. Au cours des décennies suivantes, Barclays s'est développée pour devenir une banque nationale. En 1967, Barclays a déployé le premier distributeur de billets au monde. Barclays a réalisé de nombreuses acquisitions d'entreprises, notamment celles de London, Provincial and South Western Bank en 1918, de British Linen Bank en 1919, de Mercantile Credit en 1975, de Woolwich en 2000 et des opérations nord-américaines de Lehman Brothers en 2008. Barclays est cotée principalement à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 100. Il est coté secondairement à la Bourse de New York. Elle est considérée comme une banque d’importance systémique par le Conseil de stabilité financière. Selon un article de 2011, Barclays était la société transnationale la plus puissante en termes de propriété et donc de contrôle sur la stabilité financière mondiale et la concurrence sur le marché, Axa et State Street Corporation occupant respectivement les 2e et 3e positions.

Site Web : barclays.co.uk

