ASOS plc est un détaillant britannique de mode et de cosmétiques en ligne. L'entreprise a été fondée en 2000 à Londres et s'adresse principalement aux jeunes adultes. Le site Web vend plus de 850 marques ainsi que sa propre gamme de vêtements et d'accessoires, et expédie dans les 196 pays à partir de centres de distribution au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe.

Site Web : asos.com

