SC Singapore

Standard Chartered plc est une société multinationale britannique de services bancaires et financiers dont le siège est à Londres, en Angleterre. Elle exploite un réseau de plus de 1 200 succursales et points de vente dans plus de 70 pays et emploie environ 87 000 personnes.

