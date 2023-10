La Société Canadian Tire Limitée est une entreprise canadienne de vente au détail qui exerce ses activités dans les secteurs de l'automobile, de la quincaillerie, des sports, des loisirs et des articles ménagers. Ses activités canadiennes comprennent : Canadian Tire (y compris les stations-service Canadian Tire Petroleum et sa filiale de services financiers, la Banque Canadian Tire), Mark's, FGL Sports (y compris Sport Chek et Sports Experts), PartSource et les activités canadiennes de Party City. Canadian Tire a acquis l'entreprise norvégienne de vêtements et de textiles Helly Hansen auprès du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en 2015. Canadian Tire est connu pour son argent Canadian Tire, un programme de fidélisation lancé pour la première fois en 1958 utilisant des coupons papier qui ressemblent à des billets de banque. Le siège social de la société est situé à Toronto, en Ontario, et elle est cotée à la Bourse de Toronto.

Site Web : canadiantire.ca

