Pizza Hut est une chaîne de restaurants américaine et une franchise internationale fondée en 1958 à Wichita, Kansas par Dan et Frank Carney. L'entreprise est connue pour son menu de cuisine italo-américaine, comprenant des pizzas et des pâtes, ainsi que des plats d'accompagnement et des desserts. Pizza Hut comptait 18 703 restaurants dans le monde au 31 décembre 2019, ce qui en fait la plus grande chaîne de pizzerias au monde en termes d'emplacements. C'est une filiale de Yum! Brands, Inc., l'une des plus grandes sociétés de restauration au monde.

Site Web : pizzahut.com

