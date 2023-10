McDonald's Corporation est une entreprise américaine de restauration rapide, fondée en 1940 en tant que restaurant exploité par Richard et Maurice McDonald, à San Bernardino, Californie, États-Unis. Ils ont rebaptisé leur entreprise en stand de hamburgers, puis ont transformé l'entreprise en franchise, le logo Golden Arches étant introduit en 1953 dans un emplacement à Phoenix, en Arizona. En 1955, Ray Kroc, un homme d'affaires, rejoint l'entreprise en tant qu'agent de franchise et procède à l'achat de la chaîne aux frères McDonald. McDonald's avait son siège social d'origine à Oak Brook, dans l'Illinois, mais a déménagé son siège mondial à Chicago en juin 2018. McDonald's est la plus grande chaîne de restaurants au monde en termes de chiffre d'affaires, servant quotidiennement plus de 69 millions de clients dans plus de 100 pays à travers 37 855 points de vente en 2018. Bien que McDonald's est surtout connu pour ses hamburgers, cheeseburgers et frites. Ils proposent des produits à base de poulet, des plats pour le petit-déjeuner, des boissons gazeuses, des milkshakes, des wraps et des desserts. En réponse à l'évolution des goûts des consommateurs et aux réactions négatives dues à la mauvaise santé de leurs aliments, l'entreprise a ajouté à son menu des salades, du poisson, des smoothies et des fruits. Les revenus de McDonald's Corporation proviennent du loyer, des redevances et des frais payés par les franchisés, ainsi que des ventes dans les restaurants exploités par l'entreprise. Selon deux rapports publiés en 2018, McDonald's est le deuxième employeur privé au monde avec 1,7 million d'employés (derrière Walmart avec 2,3 millions d'employés).

Site Web : mcdonalds.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à McDonald's. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.