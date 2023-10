Alipay (chinois : 支付宝) est une plateforme tierce de paiement mobile et en ligne, créée à Hangzhou, en Chine, en février 2004 par le groupe Alibaba et son fondateur Jack Ma. En 2015, Alipay a déménagé son siège social à Pudong, Shanghai, bien que sa société mère Ant Financial reste basée à Hangzhou. Alipay a dépassé PayPal en tant que plus grande plateforme de paiement mobile au monde en 2013. Au 31 mars 2018, le nombre d'utilisateurs d'Alipay atteignait 870 millions. . Il s'agit de la première organisation de services de paiement mobile au monde et de la deuxième plus grande organisation de services de paiement au monde. Selon les statistiques du quatrième trimestre 2018, Alipay détient une part de 55,32 % du marché du tiers paiement en Chine continentale et continue de croître.

Site Web : alipay.com

