Tmall.com (chinois : 天猫; pinyin : Tiānmāo), anciennement Taobao Mall, est un site Web en langue chinoise pour la vente au détail en ligne entreprise-consommateur (B2C), issu de Taobao, exploité en Chine par le groupe Alibaba. Il s'agit d'une plate-forme permettant aux entreprises locales chinoises et internationales de vendre des produits de marque aux consommateurs de Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taiwan. Il comptait plus de 500 millions d'utilisateurs actifs par mois en février 2018. Il s'agit du troisième site Web le plus visité au monde selon Alexa.

Site Web : tmall.com

