Kayak.com, parfois appelé KAYAK, est une agence de voyage et un métamoteur de recherche détenu et exploité par Booking Holdings. La société gère également les moteurs de recherche de voyages checkfelix, Mundi, Hotels Combined et swoodoo. Le site Web et les applications mobiles de Kayak sont actuellement disponibles dans plus de 18 langues et dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Russie, la Suisse, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Pays-Bas, Australie, Irlande, Mexique, Nouvelle-Zélande, Belgique, Hong Kong, Taïwan, Corée, Japon et Singapour.

Site Web : kayak.com

