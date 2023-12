Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Synology Inc. (chinois : 群暉科技; pinyin : Qúnhuī Kējì) est une société taïwanaise spécialisée dans les appareils de stockage en réseau (NAS). La gamme de NAS Synology est connue sous le nom de DiskStation pour les modèles de bureau, FlashStation pour les modèles 100 % Flash et RackStation pour les modèles montés en rack. Les produits Synology sont distribués dans le monde entier et localisés en plusieurs langues. Le siège social de Synology est situé à Taipei, à Taiwan, avec des filiales situées dans le monde entier. En 2018, le site Web d'évaluation des produits Wirecutter a décrit Synology comme un « leader de longue date dans le domaine des NAS pour petites entreprises et particuliers », bien qu'il soit encore un nouveau venu dans le domaine des routeurs Wi-Fi.

Site Web : synology.com

